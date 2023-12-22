В Китае сообщили о готовности способствовать переговорам РФ и Украины

Гэн Шуан призвал к обсуждению политического урегулирования конфликта на Украине.

Пекин готов предоставить все необходимое для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом в целях урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации сделал заместитель китайского постоянного представителя в ООН Гэн Шуан.

Китай готов предоставить необходимые возможности для проведения переговоров между Россией и Украиной и будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса. Гэн Шуан, зампостпреда КНР в ООН

Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций