Замминистра строительства Омской области заподозрили в получении взятки

По версии следствия, он получил 1,5 млн рублей за покровительство коммерческой организации.

Заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионально СУ СК России.

По версии следствия, чиновник получил от главы коммерческой организации денежные средства в размере более 1,5 млн рублей. За эту сумму он пообещал покровительство данной фирмы.

В отношении руководителя коммерческой организации и Сычева возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки соответственно. Их задержали. По месту их работы и жительства были проведены обыски.

Ранее в Омске задержали мужчину за истязания младенца.

Видео: УФСБ России по Омской области