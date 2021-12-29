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Замминистра строительства Омской области заподозрили в получении взятки

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По версии следствия, он получил 1,5 млн рублей за покровительство коммерческой организации.

Заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионально СУ СК России.

По версии следствия, чиновник получил от главы коммерческой организации денежные средства в размере более 1,5 млн рублей. За эту сумму он пообещал покровительство данной фирмы.

В отношении руководителя коммерческой организации и Сычева возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки соответственно. Их задержали. По месту их работы и жительства были проведены обыски.

Ранее в Омске задержали мужчину за истязания младенца.

Видео: УФСБ России по Омской области

Теги: владимир сычёв, дача взятки, омская область, получение взятки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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