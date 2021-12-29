Замминистра строительства Омской области заподозрили в получении взятки

Заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионально СУ СК России.
По версии следствия, чиновник получил от главы коммерческой организации денежные средства в размере более 1,5 млн рублей. За эту сумму он пообещал покровительство данной фирмы.
В отношении руководителя коммерческой организации и Сычева возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки соответственно. Их задержали. По месту их работы и жительства были проведены обыски.
Ранее в Омске задержали мужчину за истязания младенца.
Видео: УФСБ России по Омской области
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