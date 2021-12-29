В Омске задержали мужчину за истязания младенца

Жителя Омска заподозрили в истязании девятимесячного мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры и СУ СК России.
По версии следствия, в период с 26 января по 1 февраля сожитель матери малолетнего неоднократно наносил удары руками по голове ребенка, а также брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.
В результате этого ребенку были причинены множественные травмы, в тяжелом состоянии он госпитализирован в целях оказания медпомощи.
из сообщения прокуратуры Омской области
Отмечается, что мать несовершеннолетнего дома отсутствовала. Женщина уезжала в город для оформления документов. Помимо ее сына, который имеет инвалидность, с сожителем остались также двое детей 2017 и 2020 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Следствие намерено отправить мужчину в СИЗО. Другие дети его возлюбленной были изъяты и помещены в специализированный дом ребенка.
Ранее жительницу Урала заподозрили в убийстве девятимесячного сына.
Фото: СК России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все