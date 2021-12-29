В Омске задержали мужчину за истязания младенца

Ребенку были причинены множественные травмы, его госпитализировали для оказания медпомощи.

Жителя Омска заподозрили в истязании девятимесячного мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры и СУ СК России.

По версии следствия, в период с 26 января по 1 февраля сожитель матери малолетнего неоднократно наносил удары руками по голове ребенка, а также брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

В результате этого ребенку были причинены множественные травмы, в тяжелом состоянии он госпитализирован в целях оказания медпомощи. из сообщения прокуратуры Омской области

Отмечается, что мать несовершеннолетнего дома отсутствовала. Женщина уезжала в город для оформления документов. Помимо ее сына, который имеет инвалидность, с сожителем остались также двое детей 2017 и 2020 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Следствие намерено отправить мужчину в СИЗО. Другие дети его возлюбленной были изъяты и помещены в специализированный дом ребенка.

Ранее жительницу Урала заподозрили в убийстве девятимесячного сына.

Фото: СК России