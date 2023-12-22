Замминистра обороны РФ вручил государственные награды тульским десантникам

Он поблагодарил десантников за их мужество и героизм в ходе проведения спецоперации.

Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды тульским десантникам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Награды получили военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, проявившие мужество и героизм в ходе проведения спецоперации. Им были вручены ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени, медали "За отвагу", "За Храбрость" II степени и Суворова, а также ножи и благодарности от главы военного ведомства. Горемыкин поблагодарил десантников за их участие в боевых действиях, а также пожелал им скорейшей победы.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении зенитной установки ЗУ-22 в Херсонской области.

Видео: Минобороны России