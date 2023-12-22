МО РФ сообщило об уничтожении зенитной установки ЗУ-22 в Херсонской области

Задача выполнена при поддержке "Ланцета".

Боевой расчет российских беспилотников Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" в зоне специальной военной операции ликвидировал спаренную зенитную установку ЗУ-23 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Военнослужащие смогли при помощи дрона успешно подлететь к цели противника, произвести захват объекта и нанести ему поражение.

Подразделения активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра пресс-служба Минобороны РФ

В ежедневном режиме подразделения с беспилотниками уничтожают на зоне СВО десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники Вооруженных сил Украины.

Боевой ледокол "Иван Папанин" передадут ВМФ до конца года.

Фото и видео: Минобороны России