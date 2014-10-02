Замминистра финансов Сазанов рассказал, сколько бюджет России получит от введения цифрового налога

С зарубежных IT-компаний власти хотят брать 3% с дохода, который был получен от российских пользователей.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что бюджет России ежегодно будет получать десятки миллиардов рублей от введения наднационального нового цифрового налога.

По нашим скромным прикидкам это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет. Алексей Сазанов, заместитель министра финансов России

Напомним, что власти РФ хотят с зарубежных IT-компаний брать 3% с дохода, который был получен от российских пользователей. Эти деньги планируется направить на льготы для российских цифровых компаний.

Ранее мы писали, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что проект бюджета РФ на трехлетку внесут в Госдуму в установленные сроки.

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