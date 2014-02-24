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В РФ могут продлить льготы из-за приостановки соглашения о налогообложении с 38 странами
Сегодня, 13:58
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В РФ могут продлить льготы из-за приостановки соглашения о налогообложении с 38 странами

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Алексей Сазанов рассказал о продлении действия отдельных норм.

Российское министерство по финансам в настоящее время прорабатывает вопрос продления отдельных норм законодательства, смягчающих предпринимателям негативные последствия из-за частичной приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами. Соответствующие сведения участникам конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) привелстатс-секретарь, заместитель главы профильного ведомства Алексей Сазанов. Слова чиновника из федерального правительства приводятся на официальном сайте. Эксперт заметил, что отдельные нормы, срок действия которых истекает в 2025 году, властями будут продлены.

Мы уже приняли решение, что подготовим поправки в законодательство о продлении послабления по процентным доходам до 2030 года. По остальным нормам продолжаем дискуссии и ждем конкретных бизнес-кейсов от деловых объединений, чтобы определяться с необходимостью продления.

Алексей Сазанов, замглавы Минфина РФ

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Фото: Piter.tv

Теги: алексей сазанов, льготы, минфин, налоги
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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