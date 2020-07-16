Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Евгений Суриков подозревается в получении взятки на сумму не менее 300 тысяч рублей.

Заместителя мэра Томска задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы. В УФСБ по Томской области рассказали, что речь идет о чиновнике, отвечающем за вопросы безопасности Евгении Сурикове.

Суриков задержан по статье УК РФ "Получение взятки" источник из ФСБ по Томской области

По предварительной следственно информации, сумма взятки, которую получил Суриков составляет не менее 300 тысяч рублей.

Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге.

Видео: YT / Mayday studio