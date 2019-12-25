Замглавы администрации президента Казахстана осудил "языковые патрули"

Он назвал их "пещерными националистами".

Заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что причастные к "языковым патрулям" являются "пещерными националистами", чью деятельность необходимо запретить на государственном уровне. Об этом пишет ТАСС.

Поводом для этого стали размещенные в интернете видео, на кадрах которых некоторые лица проводят "языковые патрули" в общественных заведениях и госучреждениях. Они проверяют, например, на каком языке написан ценник товара в магазине и общается ли персонал с клиентами на казахском языке. Кроме того, "патрульные" заставляют русских приносить на камеру извинения за слова о роли РФ в становлении казахской государственности.

Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку <…> В нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации и по какому поводу. Даурен Абаев, замглавы администрации президента Казахстана

Он призвал не судить об увиденном в стране по "неадекватным поступкам двух-трех человек". Абаев подчеркнул, в Казахстане на русском языке способны говорить почти 90 процентов населения, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал разделить понятия "российский" и "русский" на законодательном уровне.

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