Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

До этого в СМИ появлялась информация, что дочь Ванчиковой поступила в МГИМО по целевому набору.

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО на своей странице в Instagram. В соцсети чиновница отметила, что её ребёнок не будет учиться за счёт регионального или муниципального бюджетов.

До этого в СМИ появлялась информация, что дочь Ванчиковой поступила в МГИМО по целевому набору — то есть за её обучение заплатит будущий работодатель. Пресса и телеграм-каналы утверждали, что это администрация Агинского Бурятского округа. Чиновница назвала такие факты лживыми.

Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет. Аягма Ванчикова, заместитель губернатора Забайкальского края

Она отметила, что её дочь во время учёбы в школе получала только пятёрки, выигрывала олимпиады и конкурсы, а также сдала ЕГЭ на 94 и 98 баллов. По словам Ванчиковой, её дочь будет учиться в университете на бесплатной основе.

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