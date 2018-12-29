Замглава "Росгеологии" засветился на скандальном видео

Его уволили после этого ролика. Там он призывал сотрудницу "стучать" на своих коллег. Также он упомянул об интимных отношениях на работе со своими подчиненными.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин уволи заместителя директора компании "Росгеология" Руслана Горринга. Поводов для этого послужило скандальное видео с его участием. Об этом сообщают российские СМИ.

Также Дмитрий Кобылкин потребовал провести проверку финансово-хозяйственной деятельности компании "Росгеология". Также гендир Роман Панов получил выговор.

Ранее на просторах Интернета появилось видео, где Горринг общается со своей подчинённой, не выбирая выражений. Он объясняет ей, что ее главная задача на работе – это "стучать". Из разговора становится понятно, что свою сотрудницу он уволил за то, что той не удалось купить ему билет в самолет первого класса. Горрингу пришлось лететь в командировку бизнес-классом.

Также в диалоге прозвучало несколько фраз, которые дают понять, что мужчина принуждал своих сотрудниц к интимным отношениям.

Видео: социальные сети