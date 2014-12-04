Замглавы Общественной палаты Ленобласти предложил ввести льготы для участвующего в вакцинации бизнеса

Владимир Петров обратился к премьер-министру за налоговыми послаблениями для бизнеса, обязывающего сотрудников прививаться от коронавируса.

Владимир Петров, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти, выступил с инициативой государственного поощрения бизнеса, активно участвующего в вакцинации от коронавируса. По мнению общественного деятеля, предприниматели, обеспечившие вакцинацию всего трудового коллектива, заслуживают налоговых и иных льгот, поскольку именно бизнес является наиболее пострадавшей от пандемии и связанных с нею ограничений стороной.

Таким образом, обеспечивая приближение коллективного иммунитета путем тотальной вакцинации сотрудников, организации делают благое дело для всей страны и ее экономического развития. Меры подержки со стороны государства будут, своего рода, мотивирующими мерами для бизнеса.

Исключением будут являться только те сотрудники, у которых подтвердятся противопоказания к существующим вакцинам. Свою инициативу Владимир Петров адресовал премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Владимир Петров известен тем, что ранее отказывался от мандата депутата областного ЗАКСа и поста депутата Загривского поселения Сланцевского района. Сделано это было, предположительно, из-за наличия у него зарубежных активов, не совместимых с политической деятельностью. Среди предыдущих инициатив Петрова - замена Ленина в Мавзолее на куклу и перемещение "барной улицы" Петербурга в Ленобласть.

Недавно он также озаботился правами блогеров в TikTok-домах.

Фото: общественная палата Ленинградской области