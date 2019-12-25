Член Общественной палаты Ленобласти озаботился правами блогеров в TikTok-домах

Первый зам Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров сравнил тиктокерские дома с рабовладельческими плантациями.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить так называемые "TikTok-дома" в России, где проживают, в числе прочих, и несовершеннолетние блогеры. Речь идет о своеобразных коливингах молодых блогеров, которые живут в арендованном продюсерами доме и производят контент для соцсети Tik-Tok: музыкальные видео, танцевальные видео, комические видео и прочие ролики, увеличивающие количество подписчиков.

Владимира Петрова в первую очередь обеспокоило соблюдение трудового законодательства и санитарных нормы проживания, а также положение и развитие жертв теневых продюсеров, жертвующих ради заработка учебой, занятиями спортом и интеллектуальным досугом. По мнению зампреда, в отсутствие официального трудоустройства несовершеннолетние участники тиктокерских домов могут быть приравнены к неграм на плантации в прошлых веках.

При этом, речь не идет о запрете таких коммун, отметил Петров, а лишь о разработке соответствующего законодательства в данной сфере.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал ввести блогеров в правовое поле.

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