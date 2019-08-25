Замглавы Минобороны допустил вооруженный конфликт из-за провокаций НАТО у границ

"Военное строительство блока перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту".

НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с РФ. Такое заявление сделал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Военное строительство блока перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Александр Фомин

Фомин подчеркнул, что в доктринальных документах Североатлантического альянса РФ значится в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности.

Ранее Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР.

Видео: Минобороны России