Замглавы Минобороны допустил вооруженный конфликт из-за провокаций НАТО у границ

НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с РФ. Такое заявление сделал замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Военное строительство блока перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией.
Александр Фомин
Фомин подчеркнул, что в доктринальных документах Североатлантического альянса РФ значится в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности.
Ранее Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР.
Видео: Минобороны России
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