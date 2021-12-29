Замглавы МЧС заявил о готовности еще семи регионов принять беженцев из Донбасса

Виктор Яцуценко рассказал куда могут быть направлены жители ДНР и ЛНР кроме Ростовской области.

Заместитель главы ГУ МЧС России Виктор Яцуценко заявил о готовности еще семи российских регионов принять беженцев из Донбасса. Такое заявление размещено на официальном сайте. В настоящее время мирных граждан из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик у себя принимает Ростовская область.

Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области. Виктор Яцуценко, замглавы МЧС РФ

Эксперт уточнил, что Московская область может принять у себя до 10 тысяч человек, а Краснодарский край - до 20 тысяч беженцев. В случае необходимости Виктор Яцуценко предложил экстренным ведомствам направлять граждан в эти регионы железнодорожным сообщением. поездами. В общей сложности российские регионы готовы принять свыше 28,9 тысяч человек.

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Фото: Piter.tv