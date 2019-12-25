Замглавы ФНЭБ Гривач прокомментировал решение Лукашенко остановить транзит газа в Европу

Как рассказал Гривач, выступление белорусского лидера было больше эмоциональное, чем серьезное.

Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал, что решение Лукашенко остановить транзит газа в Европу сильно ударит по отношениям с Россией. Об это он сообщил в эфире телеканала "360".

Эксперт рассказал, что поставки через газопровод идут в соответствии с заявками. С одной стороны, которые выставляют "Газпром" как пользователь системы, с другой стороны, потребители природного газа, которые заключили контракт на его закупку с Россией. По словам Гривача, они выставляют номинации, соответственно, от этого зависит загрузка самой системы.

Как рассказал Гривач, выступление белорусского лидера было больше эмоциональное, чем серьезное. В случае перекрытия газопровода, это "очень серьезно повредит отношениям России и Белоруссии, так как поставит под угрозу выполнение Россией своих обязательств по контрактам по поставкам газа в Европу".

Гривач добавил, что гипотетически белорусская сторона может предпринять какие-то действия, которые прекратят транзит газа через территорию республики, но это будет в некотором смысле противоправно, а также будет противоречить интересам России как поставщика газа в Европу. Поэтому, по мнению Гривача, такой сценарий маловероятен.

Ранее выброс облака химикатов произошел на предприятии под Кировом.

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