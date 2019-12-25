Информации о пострадавших нет.

Выброс облака химикатов произошел на предприятии под Кировом. Об этом сообщили журналистам региональные экстренные ведомства. Известно, что Кирово-Чепецке из школы пришлось эвакуировать порядка 400 человек, включая 24 педагогов. К такому развитию событий привела утечка фтористого водорода с соседнего предприятия "Галополимер". Предварительная масса утечки составила 1,4 тонны. В настоящее время людям ничего не угрожает.

12 ноября в 11:50 в цехе 144 на предприятии ООО "Галополимер Кирово-Чепецк" произошла нештатная ситуация с выбросом фтороводорода. Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. пресс-служба администрации города

В настоящее время аварийные службы взяли пробы воздуха. Информации о пострадавших нет. По факту произошедшего ведется проверка местной Прокуратурой. Устанавливаются причины утечки. Ситуация контролируется региональными профильными надзорными органами по Кировской области.Облако химикатов не вышло за территорию завода. ри это в регионе ветер дует в противоположном направлении.

Напомним, что фтороводород - это бесцветный токсичный газ. Он имеет резкий запах.

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