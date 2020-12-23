Российские ученые разрабатывают препарат для поиска химикатов в овощах и фруктах

Сейчас их можно обнаружить только в лаборатории.

Ученые из Университета ИТМО и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе разрабатывают портативный прибор для определения пестицидов на поверхности фруктов, овощей и другой сельхозпродукции. В настоящий момент пестициды определить можно только в лаборатории. Об этом пишут "Известия".

Так, на первом этапе были созданы сенсоры, позволяющие за несколько минут выявить пестициды в овощах и фруктах. Сенсоры представляют собой тонкие градиентные пленки на основе серебра. Необходимую функциональность и высокую чувствительность материалу придал меламин. Это материал широко используется в промышленности.

Ученые в настоящее время собирают базу данных о разных патогенах и составляют для каждого из них так называемый паспорт. Исследователи также хотят сделать прибор более легким и мобильным. Отмечается, что не один год может уйти на создание устройства.

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