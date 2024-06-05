Замгенсека ООН заявил, что переговоры перестали быть частью международной дипломатии

Мартин Гриффитс оценил обещание предкам, которое не смогли выполнить современные люди.

Диалог и переговоры в современном мироустройстве перестали быть неотъемлемой частью международной дипломатии. Соответствующей информацией сс журналистами по время брифинга в штаб-квартире Всемирной организации поделился заместитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мертин Гриффитс.

Обязательство использовать переговоры и диалог при конфликтах <...> перестало быть жизненно важным компонентом международной дипломатии. Мы не проводим урегулирование конфликтов, не используем диалог там, где мы давали обязательство это делать. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Иностранный эксперт добавил, что международные дипломаты сейчас не выполняют свою основополагающую цель по избавлению мира от любых конфликтов. Мартин Гриффитс заметил, что основатели ООН в 1945 году провозглашали публично свою цель по избавлению будущих поколений от бедствий военных действий. По мнению спикера, в этом вопросе общество подвело предков по всем фронтам.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций