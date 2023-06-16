Замгендиректора МАГАТЭ: центры мировой атомной энергетики смещаются в Африку и Азию

Руководитель подчеркнул, что ранее 2 перечисленных региона и не задумывались об атомной энергетике, однако сейчас они активно стремятся с энергонезависимости в связи с отсутствием нефти и газа. Также это происходит на фоне "зелёной" повестки и климатических вопросов.

Развитие Атомной энергетики постепенно смещается в сторону Азии и Африки. Об этом заявил заместитель генерального директора, директор департамента ядерной энергии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков в ходе сессии "Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего" на полях ПМЭФ.

Руководитель подчеркнул, что ранее 2 перечисленных региона и не задумывались об атомной энергетике, однако сейчас они активно стремятся с энергонезависимости в связи с отсутствием нефти и газа. Также это происходит на фоне "зелёной" повестки и климатических вопросов.

Кроме того, по словам Чудакова, сейчас эксплуатацией атомной энергетики занята 31 страна. Ещё около 30 государств собираются подключиться к процессу, 26 из них создают нужную инфраструктуру, руководствуясь рекомендациями МАГАТЭ, которая проводит инфраструктурные проверки в по 19 направлениям.

А то, что атомная энергетика вытаскивает страны и целые регионы на новый экономический уровень, - бесспорно. Мы это видим и по странам Восточной Европы, где больше 30% электроэнергии вырабатывается на атомной энергетике. Это и Венгрия, и Словакия, и Чехия, и Болгария, и Финляндия. И, кстати, во всех этих странах атомная энергетика создана Россией, Советским Союзом. Михаил Чудаков, заместитель генерального директора, директор департамента ядерной энергии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

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