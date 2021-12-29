Заместителя мэра в Иркутской области задержали за взятку

Госслужащего подозревают в получении 13 млн рублей за покровительство.

Заместитель мэра и начальник отдела капитального строительства администрации Иркутского района задержаны за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным следствия, в прошлом году госслужащие получили от гендиректора строительной фирмы денежные средства в размере около 13 миллионов рублей, за что пообещали обеспечить общее покровительство при проведении работ при возведении здания школы-детсада и подписании актов об их выполнении.

Должностные лица были задержаны. Их поместили в ИВС. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании госслужащим меры пресечения. Дома и на рабочих местах чиновников проведены обыски, изъяты интересующие следствие документы и предметы.

Ранее экс-зампреда правительства Пермского края арестовали по делу о мошенничестве.

Видео: СУ СКР по Иркутской области