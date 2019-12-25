Замдиректора сочинского нацпарка подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ущерб от действий чиновницы составил более 100 тысяч рублей.

Заместителя директора сочинского национального парка по вопросам экономики и финансов подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Ущерб от действий чиновницы оценен в сумму свыше 100 тысяч рублей. Женщину считают причастной к махинациям с топливными картами.

Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней заместителя директора ФГБУ "Сочинский национальный парк", подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). пресс-служба СК РФ по региону

Следствие полагает, что нацпарк и частная организация заключили соглашения о поставке горюче-смазочных материалов для заправки служебных автомобилей. С марта прошлого года по май текущего чиновника использовала свое должностное положение в личных целях. Она якобы заправляла топливными картами собственную машину. При этом она давала указание сотрудникам вносить в документы информацию о заправке служебного транспорта.

В Петербурге пенсионерка отдала почти 500 тысяч рублей за спасение "попавшей в ДТП" дочери.

Фото: Piter.tv