Замдиректора сочинского нацпарка подозревают в злоупотреблении полномочиями

Заместителя директора сочинского национального парка по вопросам экономики и финансов подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Ущерб от действий чиновницы оценен в сумму свыше 100 тысяч рублей. Женщину считают причастной к махинациям с топливными картами.
Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней заместителя директора ФГБУ "Сочинский национальный парк", подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).
пресс-служба СК РФ по региону
Следствие полагает, что нацпарк и частная организация заключили соглашения о поставке горюче-смазочных материалов для заправки служебных автомобилей. С марта прошлого года по май текущего чиновника использовала свое должностное положение в личных целях. Она якобы заправляла топливными картами собственную машину. При этом она давала указание сотрудникам вносить в документы информацию о заправке служебного транспорта.
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Фото: Piter.tv
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