Жителям Ленобласти вручат социальные сертификаты на занятия по плаванию

Обучение базовым навыкам плавания продлится 36 часов. Занятия будут проводиться во всех районах региона.

С марта 2024 года жителям Ленобласти предоставят уникальную возможность получить социальные сертификаты на занятия по плаванию первыми в стране. Информацию о новой программе предоставлена пресс-службой областной администрации.

Обучение базовым навыкам плавания продлится 36 часов. Занятия будут проводиться во всех районах региона. За процесс будут отвечать опытные инструкторы и тренеры. Первыми участниками программы станут граждане, страдающие от нарушений опорно-двигательного аппарата, участники СВО, получившие ранения, а также члены семей погибших в зоне СВО военнослужащих. Всего она затронет не менее 2 тыс. человек.

Социальные сертификаты предоставят в электронном виде через государственную информационную систему "Современное образование Ленинградской области".

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Фото: Pxhere