ЗакС предоставило Гатчине статус столицы Ленобласти

Переезд органов власти в Гатчину начнётся уже в этом году.

Депутаты ЗакСа Ленобласти приняли в среду законопроект о предоставлении городу Гатчине статуса столицы региона. Как передаёт ТАСС, законопроект принят сразу в первом и третьем чтениях на одном заседании. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Выбор Гатчины в качестве столицы 47 региона обоснован хорошей логистикой – близким расположением к крупным населённым пунктам и автодорогам.

Переезд органов власти в Гатчину начнётся уже в этом году. Первыми переедут Комитет по культуре, Комитет по туризму, Комитет по делам молодёжи, Комитет по физкультуре и спорту, а также часть администрации губернатора и правительства 47 региона.

Названы популярные у туристов места в Ленобласти.

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