Составлены протоколы об административных правонарушениях, торговое оборудование изъято.

За две недели в Петербурге закрыли около 40 нелегальных точек по продаже овощей, дынь и арбузов. Проверки проводил Комитет по контролю за имуществом вместе с Центром повышения эффективности использования государственного имущества.

Правила уличной торговли должны соблюдать все предприниматели, которые хотят работать в нашем городе. Это вопрос не только здоровой конкуренции, но и безопасности наших горожан. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В Красносельском, Московском, Центральном, Фрунзенском, Невском, Курортном, Красногвардейском, Приморском и Выборгском районах от нелегальной уличной торговли освободили 37 участков.

Составлены протоколы об административных правонарушениях, торговое оборудование изъято и помещено на склад временного хранения.

Ранее специалисты объяснили, чем опасны товары с "бабушкиных прилавков" на трассах.

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