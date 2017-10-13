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Вход на станцию метро "Владимирская" закрывали из за поломки
Сегодня, 14:49
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nadiputintseva
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Вход на станцию метро "Владимирская" закрывали из за поломки

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Аварию устранили через 35 минут.

7 февраля закрыли на вход станцию метро "Владимирская" по техническим причинам. Как сообщили в пресс-службе подземки, произошла остановка эскалатора.

Известно, что вход закрыли в 14:15 из-за того, что остановился эскалатор, а 3-й эскалатор на ремонте. Около сорока минут вход на "Владимирскую" осуществлялся через метро "Достоевская". 

В 14:40 поломка была устранена:

Владимирская работает в обычном режиме, эскалатор запущен.

Пресс-служба метрополитена

 Ранее Piter.tv сообщал, что "Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" закрыли на вход и выход, а художник Тихомиров выпустил очередной комикс-сказку про забытые в метро вещи

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Теги: закрыли владимирскую , закрыли метро , метро , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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