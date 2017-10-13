Вход на станцию метро "Владимирская" закрывали из за поломки

Аварию устранили через 35 минут.

7 февраля закрыли на вход станцию метро "Владимирская" по техническим причинам. Как сообщили в пресс-службе подземки, произошла остановка эскалатора.

Известно, что вход закрыли в 14:15 из-за того, что остановился эскалатор, а 3-й эскалатор на ремонте. Около сорока минут вход на "Владимирскую" осуществлялся через метро "Достоевская".

В 14:40 поломка была устранена:

Владимирская работает в обычном режиме, эскалатор запущен. Пресс-служба метрополитена

Ранее Piter.tv сообщал, что "Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" закрыли на вход и выход, а художник Тихомиров выпустил очередной комикс-сказку про забытые в метро вещи