Закредитованность российских компаний составила более 50%

Больше всего предприятия закредитованы в Чувашии, Ингушетии и Дагестане.

Аналитики подсчитали, что закредитованность крупных и средних компаний на конец сентября 2021 года составила 51,1%. Таким образом, на собственные средства приходилось 48,9%. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании FinExpertiza.

Отмечается, что такое положение вещей сохраняется еще с марта 2020 года, то есть с начала пандемии. В наибольшей степени предприятия закредитованы в Чувашии, где средняя задолженность составляет 139,3%. Далее идут Ингушетия (52%) и Дагестан (34,1%).

Наиболее благоприятная ситуация сложилась в ХМАО (80,8% всех пассивов приходится на капитал), Сахалинской области (78,6 процента) и Коми (72,8 процента).

Самыми закредитованными сферами оказались гостиничный бизнес, общепит, строительная отрасль, а также деревообрабатывающую промышленность.

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