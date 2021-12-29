СМИ: более половины россиян погасили ипотеку за 38 месяцев

В сентябре 2021 года средний срок погашения ипотеки достиг исторического максимума.

С 2010 по 2021 годы 58% россиян, оформивших ипотеку, погасили кредит в среднем за 38 месяцев. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Центробанка.

Отмечается, что в сентябре 2021 года средний срок погашения ипотеки достиг исторического максимум, он составил 20,6 года. При этом заемщики, которые кредит оформили в 2010-2016 годах, в большинстве своем выплатили кредит за 48 месяцев. В данном случае речь идет о 70% заемщиков.

Эксперты назвали сроки и досрочного погашения ипотеки — 89% заемщиков 2010 года погасили кредит за 52 месяца, в 2016 году 60,5% ипотечников выплатили кредит за 33 месяца. Что касается периода 2017-2021 годов, то заемщики в среднем выплачивали кредит 16,4 месяца.

Эксперты в сфере недвижимости сообщили, что короткие сроки погашения ипотечного кредита не всегда связаны с большим заработком. Быстро погасить долг заемщики могут, например, продав старое жилье или наследственное жилье.

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