Закрашенное граффити на Херсонской расстроило петербуржцев

Полтора года его никто не трогал. Даже афиши не приклеивал.

Активисты Центрального района сообщили о том, что граффити на Херсонской улице закрасили работники коммунальной службы. Щиток стилизовали под трамвай-шкаф в 2018-м году.

Граффити появилось на свет в ноябре 2018-го года. Как утверждают жители района, оно было согласовано с Горэлектротрансом и даже стало предметом для гордости на предприятии. Щиток разукрасили при финансовой помощи неравнодушных горожан.

За это время стрит-арт ни разу не завесили рекламными афишами, однако сегодня его все-таки закрасили серой краской.

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Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" / VK