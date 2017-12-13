ЗакС отказался поддержать законопроект "Яблока" о митингах на Дворцовой

Борис Вишневский заявил, что существующий закон "о собраниях и митингах" нарушает конституционные права граждан.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга депутаты фракции "Яблоко" выступили с инициативой разрешить проводить митинги и акции на Дворцовой площади. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба партии.

По идее законопроекта, Дворцовую предлагается исключить из списка мест, где по закону "О собраниях и митингах" запрещено устраивать демонстрации. По мнению главы фракции Бориса Вишневского, ограничения, принятые в предыдущем созыве, необходимо убрать, так как они "препятствуют реализации конституционного права граждан на свободу собрания". Также правозащитник выступил с идеей разрешить проводить митинги на Невском проспекте.

Известно, что проект был снят с повестки дня большинством парламентариев. В поддержку идеи Вишневского выступили девять депутатов.

Стоит отметить, что инициатива "Яблока" в первую очередь была предложена для того, чтобы несколько событий, назначенных в одно время, не мешали друг другу. Напомним, что 7 октября Смольный отказался согласовывать пикет в память об убитой журналистке Анне Политковской, так как в этом же месте у Соловецкого камня запланировали молодежный фестиваль.

Ранее Piter.tv писал акция памяти Политковской пройдет в Петербурге благодаря омбудсмену Шишлову.