Петербургские депутаты намерены вернуть закон о формировании культуры здорового питания у детей

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в Петербурге рассмотрят закон о формировании культуры здорового питания у детей. Обсуждение пройдет в Законодательном собрании.
Согласно этому закону, среди школьников будут проводить информационную работу, чтобы формировать у них правильное отношение к еде.
Также депутаты планируют разграничить полномочия в сфере организации питания школьников между органами государственной власти Северной столицы.
Ранее мы сообщали о том, что неизвестный попытался украсть шоколадку и был побит.
Фото:pixabay
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