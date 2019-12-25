Петербургские депутаты намерены вернуть закон о формировании культуры здорового питания у детей

Предлагается проводить информационную работу со школьниками.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что в Петербурге рассмотрят закон о формировании культуры здорового питания у детей. Обсуждение пройдет в Законодательном собрании.

Согласно этому закону, среди школьников будут проводить информационную работу, чтобы формировать у них правильное отношение к еде.

Также депутаты планируют разграничить полномочия в сфере организации питания школьников между органами государственной власти Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный попытался украсть шоколадку и был побит.

Фото:pixabay