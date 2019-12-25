Неизвестный попытался украсть шоколадку и был побит

Отпор вору дал охранник и покупатели.

В одном из супермаркетов Петербурга прошел бой за шоколадку: неизвестный решил украсть товар, но ему помешали осуществить планы.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что вор хотел пронести шоколад мимо кассы, однако его заметил охранник. В начавшуюся потасовку влезли и другие покупатели. Свидетели рассказали, что драку начал злоумышленник, потому как сдаваться добровольно он не хотел.

Ранее мы писали, что петербуржец загремел в больницу после неудачного ограбления аптеки.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург