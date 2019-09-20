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Заключённые колонии общего режима в Дагестане устроили бунт

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Они требуют общения с высшим руководством ФСИН.

В пятницу, 20 сентября, заключённые колонии общего режима в Дагестане устроили бунт. Об этом сообщает Telegram-канал mash.

Инцидент произошел в колонии №4 в посёлке Тюбе . По словам очевидцев, к месту происшествия подъехал ОМОН. Заключенные требуют общения с высшим руководством ФСИН. К зданию колонии уже прибыли новый начальник местного УФСИН и новый прокурор.

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рассказыает очевидец

По данным инстайдеров, ОМОН вошёл внутрь. О пострадавших пока нет никаких сведений. На кадрах видно, что здание практически все разгромлено.

Ранее мы сообщали о том, что в Брянске застрелены двое сотрудников спецсвязи.

Фото и видео:mash

Теги: бунт заключенных, дагестан, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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