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Зак Снайдер показал новый тизер своей "Лиги справедливости"

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В ролике Супермен стреляет лазером из глаз.

Режиссер Зак Снайдер опубликовал в Twitter новый тизер своей версии "Лиги справедливости". В короткое видео включили несколько экшен-сцен, в числе которых эффектный кадр с Суперменом, где он стреляет из глаз лазерным лучом.

Грядущий фильм будет отличаться от уже выпущенного варианта сюжетно и визуально. В частности, в картине появится новый герой – Джокер. Его сыграл Джаред Лето. Злодей будет еще более зловещим и мрачным, чем тот, что могли видеть зрители в "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра.

После смерти Кларка Кента Брюсу Уэйну приходит видение о скором конце света. Его предвестником как раз является Джокер.

Премьера картины состоится 18 марта на HBO Max. Новый трейлер выйдет 14 февраля.

Видео: Twitter / Zack Snyder

Теги: зак снайдер, лига справедливости, супермен
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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