ЗакС рассмотрит законопроект о социальных выплатах людям старше 90 лет

Законопроект начали разрабатывать депутаты прошлого созыва.

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит законопроект о единоразовой выплате людям, которым исполнилось 90, 95 и 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Поправки в Социальный кодекс Петербурга рассмотрят на ближайшем заседании, 6 октября. Законопроект был разработан депутатами прошлого созыва. Планируется, что на 90-летний юбилей петербуржцы будут получать 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 тысяч, 100-летний — 25 тысяч рублей.

Точно такую же меру поддержки примут и в Ленобласти. Кроме того, там выплаты будут получать супружеские пары, которые находятся в браке более 50 лет.

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