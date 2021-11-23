ЗакС продлил срок заочного формата обсуждения градостроительной документации

Обсуждения будут проходить онлайн, вне зависимости от ситуации с коронавирусом.

Депутаты Петербурге согласились продлить онлайн-формат общественных дискуссий по градостроительным документам. Решение было принято в первом чтении на пленарном заседании 20 апреля.

С инициативой выступил Смольный. Изначально дистанционный формат был введен из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Теперь к очным обсуждениям решили не возвращаться до начала 2023 года, вне зависимости от того, будет ли действовать режим повышенной готовности. Таковы требования федерального законодательства.

Кроме того, срок общественных обсуждений будет сокращен с трех до одного месяца. Законопроект поддержали 40 депутатов, трое высказались "против", еще трое воздержались.

Фото: Piter.tv