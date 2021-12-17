В градостроительное законодательство Петербурга собираются внести изменения

Обязательные процедуры в рамках общественного обсуждения будут проходить в более короткие сроки.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в градостроительные законы города. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Смольного.

Региональное законодательство привели в соответствие с федеральным. По новым правилам срок проведения общественных обсуждений по проектам генпланов, правилам землепользования и застройки, планировки территории межевания территории, а также проектам, которые предусматривают внесение изменений в один из указанных документов, не должен превышать один месяц. Ранее на них отводилось 3 месяца.

Напомним, на данный момент общественные обсуждения проводятся в онлайн-формате.

Фото: Piter.tv