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ЗакС принял законопроект о поездках таксистов из Петербурга в Ленобласть
Сегодня, 12:01
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ЗакС принял законопроект о поездках таксистов из Петербурга в Ленобласть

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Соглашение будет действовать до 2024-го года.

ЗакС Петербурга утвердил в первом чтении законопроект, который поможет решить вопрос с перевозками на такси между Петербургом и Ленобластью. Инициативу предложил губернатор Александр Беглов.

Закон носит название "Об утверждении Соглашения о предоставлении права заключения договора фрахтования легковых такси на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Если его не принять, то водитель может завершить поездку с пассажиром в соседнем регионе, но в обратный путь пассажира он взять не может. 

Планируется, что ограничения будут сняты до 2024-го года. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Ленобласти планируют построить КАД-2. 

Фото: Piter.TV

Теги: агломерация, такси
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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