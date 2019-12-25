ЗакС принял законопроект о поездках таксистов из Петербурга в Ленобласть

Соглашение будет действовать до 2024-го года.

ЗакС Петербурга утвердил в первом чтении законопроект, который поможет решить вопрос с перевозками на такси между Петербургом и Ленобластью. Инициативу предложил губернатор Александр Беглов.

Закон носит название "Об утверждении Соглашения о предоставлении права заключения договора фрахтования легковых такси на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Если его не принять, то водитель может завершить поездку с пассажиром в соседнем регионе, но в обратный путь пассажира он взять не может.

Планируется, что ограничения будут сняты до 2024-го года.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Ленобласти планируют построить КАД-2.

Фото: Piter.TV