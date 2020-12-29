ЗакС предложил не штрафовать за вывоз твердых коммунальных отходов в выходные и праздники

Поправки к закону рассмотрят в первом чтении.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга планируют изменить городской закон "Об административных правонарушениях". Инициатива внесена в проект повестки заседания, опубликованного на сайте городского парламента.

Так, чиновники обсудят поправки в восьмую статью документа. Она касается наказания за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и праздничные дни. Парламентарии предложили разрешить вывозить твердые коммунальные отходы по выходным и в праздники с 8 до 12 часов. Поправки рассмотрят в первом чтении.

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