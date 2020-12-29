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"Новогодние салаты и бытовой мусор". В "Водоканале" рассказали, в каких районах самые замусоренные канализации
Сегодня, 17:17
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nadezhda_sib

"Новогодние салаты и бытовой мусор". В "Водоканале" рассказали, в каких районах самые замусоренные канализации

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Ситуация обострилась в период новогодних праздников, когда горожане были дома.

"Водоканал Санкт-Петербурга" назвал районы, в которых горожане чаще всего сбрасывают мусор в канализацию. Из-за влажных салфеток, нерастворимой гигиенической продукции и отходов образуются засоры. В этом году дополнительную нагрузку на систему водоотведения обеспечило пребывание петербуржцев дома в новогодние праздники. 

Лидерами антирейтинга остаются Адмиралтейский и Василеостровский районы. В 2020-м к ним также присоединился Петродворцовый район. Сети в старых районах меньше способны к очищению, поэтому ситуация осложняется. 

Ситуация улучшилась в Красногвардейском и Невском районах. Примером для остальных выступает Фрунзенский район. Там засоры возникают только в 6% случаях из-за сбросов мусора. 

На предприятии напомнили, что смывать что-либо кроме водорастворимой туалетной бумаги запрещено. 

Фото: pixabay.com

Теги: водоканал, канализация, мусор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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