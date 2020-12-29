"Новогодние салаты и бытовой мусор". В "Водоканале" рассказали, в каких районах самые замусоренные канализации

Ситуация обострилась в период новогодних праздников, когда горожане были дома.

"Водоканал Санкт-Петербурга" назвал районы, в которых горожане чаще всего сбрасывают мусор в канализацию. Из-за влажных салфеток, нерастворимой гигиенической продукции и отходов образуются засоры. В этом году дополнительную нагрузку на систему водоотведения обеспечило пребывание петербуржцев дома в новогодние праздники.

Лидерами антирейтинга остаются Адмиралтейский и Василеостровский районы. В 2020-м к ним также присоединился Петродворцовый район. Сети в старых районах меньше способны к очищению, поэтому ситуация осложняется.

Ситуация улучшилась в Красногвардейском и Невском районах. Примером для остальных выступает Фрунзенский район. Там засоры возникают только в 6% случаях из-за сбросов мусора.

На предприятии напомнили, что смывать что-либо кроме водорастворимой туалетной бумаги запрещено.

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