Петербургские депутаты поддержали местных животноводов патентами

Патентную систему налогообложения утвердили в первом чтении.

В петербургском Законодательном Собрании поддержат предприятия, занимающиеся животноводством и связанным с разведением скота услугами, патентной системой налогообложения. Соответствующий законопроект утвердили в первом чтении на заседании парламента 27 мая.

По словам одного из авторов документа, Дениса Четырбока, предприниматель сможет приобрести патент на определенную работу на год, а максимально возможной суммой дохода станут 300 тысяч рублей. Депутат отметил, что животноводством в Петербурге занимаются до 50 предприятий, среди которых значатся страусиный хутор в Белоострове и ферма в Пушкинском районе, где разводят особо "продуктивных" коров.

Документ начнет работать с 1 января следующего года. Инициативу почти единогласно поддержали все депутаты.

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