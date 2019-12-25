Участок Удельного парка пока не стали возвращаться в список ЗНОП

Представитель Смольного в парламенте сообщил о том, что инвентаризация еще не завершена.

ЗакС Петербурга не стал включить Удельный парк в список ЗНОП. Поправку предложила депутат КПРФ Ирина Иванова. Она напомнила, что когда-то участок исключили из перечня для строительства трассы М-7.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко отметил, что правительство поддерживает поправку, однако не на текущий момент. Это связано с тем, что инвентаризация по этой территории еще не завершена.

Ранее депутаты единогласно одобрили расширение парка Малиновки в списке ЗНОП. Сегодня документ прошел второе чтение.

Фото: ВКонтакте / Защитим Удельный парк! / Наталия Филлипова