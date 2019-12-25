ЗакС намерен обязать Смольный ежегодно отчитываться о региональных инвестпроектах

В понедельник, 7 декабря, комиссия по промышленности петербургского парламента внесла поправку в закон о региональных инвестиционных проектах, сообщили в Законодательном собрании.
Закон был принял в первом чтении. Отмечается, что согласно поправке чиновники Смольного обязаны отчитываться перед ЗакСом о ходе реализации РИП каждый год. Благодаря такому решению повысится открытость программы региональных инвестпроектов и реализацию городским парламентом его контрольной функции.
Ранее мы писали, что ЗакС Петербурга поддержал предоставление налоговых льгот региональным инвесторам.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все