ЗакС одобрил грамотную рубку деревьев в Петербурге

Помимо санитарного сноса больных деревьев появятся отчасти косметические работы.

Петербургские депутаты одобрили в первом чтении поправки в законно о зеленых насаждениях города, инициативу приняли на заседании ЗакСа 29 января. Парламентарии предложили ввести термин "рубка ухода", чтобы легализовать обрезку деревьев ради их благоприятного роста и "здоровья".

По словам одного из авторов поправок, Дениса Четырбока, на данный момент в законе говорится только о санитарных рубках, которые призваны удалять аварийные и больные деревья. Пункта о рубке, которая позволит деревьям окрепнуть, нет. После принятия поправок, по идее депутатов, городская администрация должна разработать правила работ по уходу за растениями. Нынешние рубки и обрезки деревьев Четырбок назвал "специфической заботой", в особенности которой никто не вникает. Депутат возмутился, что после многих рубок деревья оказываются загубленными, а в городе и без этого "огромный недостаток зелёных насаждений".

тем временем, на облысевший берег Невы в Усть-Ижоре пообещали вернуть срубленные при ремонте деревья.

Фото: БУДЬ В КУРСЕ! Невский район / "ВКонтакте"