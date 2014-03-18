ЗакС Петербурга запретил присваивать статус почетного гражданина посмертно

Поддержали инициативу 47 депутатов.

Петербургский ЗакС в окончательном чтении принял поправки в закон "О звании "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Теперь статус смогут присвоить кандидатам только при жизни, пишет "Петербургский дневник" 22 ноября.

Авторами законопроекта являлись представители всех фракций парламента Северной столицы. Так, поддержали инициативу 47 депутатов. Воздержавшихся или не согласных не было.

Отметим, что звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" – высшая награда города. Оно прививается тем, кто вложился в развитие, науку, культуру Северной столицы. Посмертно статус получали только первый мэр Петербурга Анатолий Собчак и поэтесса Ольге Берггольц.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский ЗакС принял новый Генплан до 2040 года.

Фото: Piter.TV