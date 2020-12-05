Захватчики танкера в Османском заливе покинули судно

В Великобритании считают, что к захвату может быть причастен Иран.

Захватившие танкер в Османском заливе покинули борт судна. Об этом информирует Морская торговая организация Соединенного Королевства в своем микроблоге в Twitter.

Захватчики покинули судно. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан. из сообщения UKMTO

Напомним, телевизионный канал Sky News со ссылкой на британские спецслужбы ранее заявил, что вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов неизвестные захватили танкер Asphalt Princess, который шел под флагом Панамы. По информации СМИ, на борт судна поднялись около девяти вооруженных человек.

Морская торговая организация Соединенного Королевства сообщила, захват судна не расценивается как пиратство. Британская сторона допустила, что к произошедшему может быть причастен Иран или союзники этой страны. В МИД Ирана такую версию отвергли. Расследование дела продолжается.

Ранее у южного побережья Китая перевернулось судно.

Фото: pixabay.com