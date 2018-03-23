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Теракт во Франции: На юге страны вооруженные люди взяли заложников в магазине

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Появились видео и фотографии с места событий.

Сегодня, 23 марта, в небольшом супермаркете Super U недалеко от города Треб неизвестные взяли в заложники посетителей и сотрудников магазина.

Во Французских СМИ информация довольно противоречива. По некоторым данным преступник был один, по другим вооруженных людей было несколько. Также разнится информация и о погибших. Появились сведения, что преступник или преступники принадлежат к ИГ* (запрещенной в России террористической организации) и взяли на себя ответственность за этот теракт.  Сообщается об одном погибшем в ходе перестрелки.

В настоящее время к супермаркету стягиваются правительственные силы и полиция. Министр иностранных Франции дел выехал также на место теракта.

Фото: Twitter

Видео: YouTube/France 3 Occitanie

Теги: в мире , заложники , теракт , тероризм , франция
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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