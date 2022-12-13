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Захарова: в политической жизни США наступила "дивная пора"

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По ее словам, этим можно объяснить утечки секретных материалов из Пентагона.

В политической жизни США наступила "дивная пора". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnikю

Дипломат уточнила, что под "дивной" имела ввиду предвыборную пору. По ее словам, этим можно объяснить утечки секретных материалов из Пентагона.

Будет много чего "чудесного": какая-то мистификация, необъяснимые случаи. Необъяснимые, потому что их никто не будет объяснять.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова назвала нацистскими слова Подоляка об отмене российского культурного пространства.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид россии, пентагон, сша, утечка данных
Категории: Лента новостей, Новости России,

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