Захарова: спецоперация на Украине идет строго по плану

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что на практике договоренности зачастую не соблюдаются. Российская сторона просит сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военная спецоперация на Украине идет строго по плану. Об этом она сказала в ходе брифинга в среду, 9 марта.

Захарова напомнила, что операция не направлена против мирного населения. Москва не планирует оккупации Украины. Также в планы российских властей не входят разрушение государственности и свержение действующей власти. Дипломаты из России продолжают вести диалог с Киевом. Они хотят прекратить бессмысленное кровопролитие и сопротивление украинской армии. По словам Захаровой, за время спецоперации об эвакуации в Россию попросили около двух миллионов человек. Из них 140 тысяч уже выехали. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что на практике договоренности зачастую не соблюдаются. Российская сторона просит сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей.

Ранее мы сообщили, что британский Минтранс Шаппс сообщил о задержании российского самолета.

Фото: МИД РФ