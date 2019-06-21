По словам дипломата, Москва рассматривает это как антироссийский жест Еревана.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала участие Армении в конференции по Украине, которая пройдет на Мальте. Об этом она сообщила на брифинге.

По словам дипломата, Москва рассматривает это как антироссийский жест Еревана. Захарова отметила, что власти Армении должны отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России.

Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно упорно разрушает наши союзнические отношения. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила о "бандеровском почерке" в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Видео: МИД России